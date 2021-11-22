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Devrilen traktörün altında kalan sürücü, görme engelli babası sayesinde kurtarıldı

22.11.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devrilen traktörün altında kalan sürücü, görme engelli babası sayesinde kurtarıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, görme engelli babasının dikkati sayesinde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kızılcık Mahallesi Yukarı Cami mevkisindeki fındık bahçesine giden Bülent Ç'nin kullandığı 54 UC 754 plakalı traktör, eğimli arazi nedeniyle devrildi.

Bu sırada yakınlarda olan sürücünün görme engelli babası, gürültüyü duyması üzerine oğluna seslendi. Yanıt alamayınca sesin geldiği yöne doğru giden baba, oğlunun traktörün altında kaldığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevre sakinlerinin de yardımıyla traktörün altından çıkarılan Bülent Ç, sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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