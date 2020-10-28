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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

UŞAK HABERLERİ  | 28.10.2020 00:02 | Son Güncelleme

Uşak’ta traktörle tarla sürdüğü sırada kontrolünü kaybeden sürücü, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.Kaza, Uşak’ın Eşme ilçesinde meydana geldi.

Uşak’ta traktörle tarla sürdüğü sırada kontrolünü kaybeden sürücü, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, Uşak’ın Eşme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sabri Dündar (55), Karaahmetli köyü yakınlarında tarlasını sürerken kullandığı traktörün hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetin kaybolması sonucunda devrilen traktörün altında kaldı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dündar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dündar’ın cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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