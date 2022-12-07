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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

07.12.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Ödemiş içesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş içesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza gece saatlerinde Ödemiş Ertuğrul Mahallesi Çayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Çelik yönetimindeki 35 Z 3652 plakalı traktör, seyir halindeyken kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Halil Çelik, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halil Çelik’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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