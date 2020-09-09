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Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 09.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı İncesu Kavak Mahallesinde Cafer Ç.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı İncesu Kavak Mahallesinde Cafer Ç. idaresindeki 37 LG 719 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan traktör sürücüsü Cafer Ç., yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerine Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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Bozkurt Eczanesi
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Umut Eczanesi
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