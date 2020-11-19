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Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü çıkarmaya çalışan itfaiye ekibinin amiri kalp krizinden öldü

MANİSA HABERLERİ  | 19.11.2020 19:12 | Son Güncelleme

Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü çıkarmaya çalışan itfaiye ekibinin amiri kalp krizinden öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücünün cesedinin çıkarılması çalışmaları sırasında kalp krizi geçiren itfaiye amiri yaşamını yitirdi.

Cihan Direkli'nin (33) kullandığı 10 VD 114 plakalı traktör, Apak Mahallesi'ndeki tarlada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, traktörün altında kalan Direkli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Ahmet Kemal Kılınç (48), Direkli'nin cesedinin traktörün altından çıkarılması için yürütülen çalışmalar sırasında kalp krizi geçirdi.

Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırılan Kılınç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekip arkadaşlarıyla İzmir'de yaşanan depremde de görev yapan Ahmet Kemal Kılınç'ın, geçen hafta Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü tarafından plaketle ödüllendirildiği öğrenildi.

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