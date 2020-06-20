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Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.06.2020 19:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesi Yukarı Çiftlik Mahallesi’nde Mehmet Emin Altun’un yönetimindeki traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Şanlıurfa’da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesi Yukarı Çiftlik Mahallesi’nde Mehmet Emin Altun’un yönetimindeki traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Altun, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Polat Eczanesi
Akcakale
Deva Eczanesi
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