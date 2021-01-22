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Devriye gezen jandarma, yaralı atmaca buldu

22.01.2021 12:03 | Son Güncelleme:
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Hatay’da jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan atmaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.Güzelce Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelce Mahallesinde devriye sırasında yol kenarında yaralı halde bir atmaca buldu.

Hatay’da jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan atmaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Güzelce Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelce Mahallesinde devriye sırasında yol kenarında yaralı halde bir atmaca buldu. Jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Atmacanın sol kanadının kırık olduğu tespit edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü çalışanı Hüseyin Dinler, yaptığı açıklamada, “Jandarma ekipleri, devriye gezerken buldukları yaralı atmacayı bize teslim ettiler. Bizler de teslim aldığımız bu yaralı atmacayı Hatay Araştırma Hastanesi’nde bulunan veteriner kliniğine teslim edeceğiz” dedi.

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