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Dezavantajlı gruplar sepetle ticarete atılıyor

ADANA HABERLERİ  | 10.09.2020 13:17 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde, dezavantajlı gruplara yönelik açılan Sepet Örme Kursu ile 12 kişi meslek sahibi olacak.Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleşen sepet örme kursunda dezavantajlı gruplar eğitimleri kapsamında hünerlerini ilçe protokolüne sergiledi.Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğlu, Arif Dağlı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut ile birlikte sepet örme kursiyerlerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.İlçedeki dezavantajlı grupların meslek edinmesi için çalışmaları yerinde inceleyen Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, "İlçemizde yaşayan dezavantajlı grup olan vatandaşlarımızın meslek edinme kursunda ürettikleri ürünleri yerinde inceledik.

Adana’nın Kozan ilçesinde, dezavantajlı gruplara yönelik açılan Sepet Örme Kursu ile 12 kişi meslek sahibi olacak.
Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleşen sepet örme kursunda dezavantajlı gruplar eğitimleri kapsamında hünerlerini ilçe protokolüne sergiledi.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğlu, Arif Dağlı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut ile birlikte sepet örme kursiyerlerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.
İlçedeki dezavantajlı grupların meslek edinmesi için çalışmaları yerinde inceleyen Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, "İlçemizde yaşayan dezavantajlı grup olan vatandaşlarımızın meslek edinme kursunda ürettikleri ürünleri yerinde inceledik. Burada kursiyerlerimiz hem İŞKUR bünyesinde hem meslek ediniyor, hem de gelir sağlıyor. İlçemizin tanıtımına da büyük katkı sunacak ürün hazırlıyor. Hepsinin emeklerine sağlık” diye konuştu.
Kurs eğitmeni Hacer Erol’da şipariş almaya başladıklarını ve çok fazla talep olduğunu kaydetti.

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Seyhan
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