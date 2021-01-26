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Dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmeden sürüyor

26.01.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediyesi korona virüsü salgını ile mücadelesini taviz vermeden sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi korona virüsü salgını ile mücadelesini taviz vermeden sürdürüyor. Hastane ve kamu binaları girişleri ile toplu taşıma durakları, pazaryerleri gibi kamusal alanlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında şehir merkezindeki otobüs durakları özel solüsyonlarla tek tek arındırıldı.

Yoğun kullanılan alanlara öncelik
Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları durakların yanı sıra semt pazarlarının kurulduğu cadde ve sokaklar, kamusal alanlar, resmi kurumların girişleri de itina ile dezenfekte edilerek vatandaşların, esnafın ve kamu çalışanlarının salgından etkilenmemeleri için gerekli önlemler alındı.

Hastaneler de dezenfekte edildi
Ayrıca Tekirdağ Şehir Hastanesi, Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi girişleri de titizlikle dezenfeksiyon işlemine tabii tutuldu.
Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dezenfeksiyon çalışmalarının salgın tehdidi ortadan kalkana kadar hız kesmeden sürdürüleceği ifade edildi.

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