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Dezenfektan tehlikesine dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 21.04.2020 13:11 | Son Güncelleme

Doç.Dr.

Dezenfektan tehlikesine dikkat

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, fazla dezenfektan kullanımının olumsuz yönleri hakkında bilgi verdi.
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hisar Hospital Intercontinantal Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Korona virüs sebebiyle talep patlaması yaşayan Dezenfeksiyon ürünleri aslında göründükleri kadarda masum değiller. Virüsten korunmak amacıyla kullanılan bu ürünler aslında sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Standartlara uygun olarak üretilen bu ürünlerin kullanılması halinde bile sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Şöyle düşünelim; bakterileri virüsleri mantarları ve parazitleri öldürmesi gereken bir maddenin vücudumuzdaki sağlıklı hücreleri öldürmemesini bunlara zarar vermemesini nasıl bekleyebiliriz ? Bu maddelere karşı talep patlaması nedeniyle üretimler sağlıksız yetersiz ve kaçak bir şekilde merdiven altına inmiş durumda. Bu ürünler insan sağlığını ciddi şekilde etkilemekte, vatandaşlarımızın mutlaka aldıkları Dezenfeksiyon ürününün üretim yerine üretim tarihine bu firmanın yetkili olup olmadığına, herhangi bir denetim de bulunup bulunmadığını kontrol etmeli. El dezenfektanı olarak kullanılan ürünler cildinizde bulunan porlar vasitasi ile emilerek vücudunuza karışa biliyor ve DNA hasarı yaparak kanserojen olabiliyor. Yani kanser yapabiliyor. Bu maddelere uzun süre maruz kalmak ve uygulamak bu riski daha da artırıyor. Yüzey dezenfektanı olarak kullanılan maddeler ortamda buharlaşarak solunum yolu ile vücudunuza karışa biliyor bunlarda bu vücudumuzda ciddi şekilde öksürük nefes darlığı ve alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor” dedi.
Dezenfeksiyon maddelerinin fenoller, klor bileşikleri, alkoller ve hidrojen peroksit gibi farklı kategoride maddeler içerdiğini ifade eden Dr. Yıldırım, “Bu maddeler havada ve temas ettiği ortamlardaki eşyalar vasıtasıyla vücudunuza karışarak etki gösterir. İnsanlarımızın virüsten korunmak için peynir ekmek gibi kullandığı bu dezenfektan maddelerin masum olmadığı bilinmelidir. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde kanser sıklığında artış beklenebilir. En güzel Dezenfeksiyon işlemi bol su ve sabun ile ellerin yıkanması işlemidir. Yüzey dezenfeksiyonlarının abartılmadan ve gereksiz yere uygulanmadan yetkili makamların önerisi doğrultusunda gerektiği kadar yapılması gerekir. Virüsten korunmada Dezenfektan kullanımından ziyade hijyen kurallarına dikkat etmek daha önem arz etmektedir” açıklamalarında bulundu.

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