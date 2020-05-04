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Dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 04.05.2020 13:07 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korana virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye’de korona virüs tespit edilmesinden sonra Kilis kent merkezinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korana virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye’de korona virüs tespit edilmesinden sonra Kilis kent merkezinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kent merkezini araçlarla, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğunlukta olduğu yerleri de tulumba yöntemiyle dezenfekte ediyor. Dezenfekte çalışmalarının belirlenen bir plan çerçevesinde yapıldığı bildirildi.

Dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

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