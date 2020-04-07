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Dezenfekte çalışmaları sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 07.04.2020 15:20 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korana virüs tedbirleri kapsamında caddeler sabunlu suyla yıkandıktan sonra dezenfekte çalışmaları sürüyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından korana virüs tedbirleri kapsamında Mercidabık Caddesi sabunlu suyla yıkandıktan sora dezenfekte çalışmasını yapıldı.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından korana virüs tedbirleri kapsamında caddeler sabunlu suyla yıkandıktan sonra dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından korana virüs tedbirleri kapsamında Mercidabık Caddesi sabunlu suyla yıkandıktan sora dezenfekte çalışmasını yapıldı. Önce cadde ve sokakları yıkayan ekipler, sonra başta çöp konteynerleri olmak üzere tümüm sokak ve caddeleri dezenfekte ediyor. Yeni mahalle, Bölük, Mercidabık, Yavuz Sultan Selim ve Mehmet Sanlı mahallerinde dezenfekte çalışmaları yürüten ekipler, tüm kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Dezenfekte çalışmaları sürüyor

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