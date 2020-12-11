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Dezenfekte çalışmaları sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 11.12.2020 09:54 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdüğü bildirildi.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis’in her köşesinde başlattığı dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile şehrimizin her köşesine başlattığımız dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

Dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdüğü bildirildi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis’in her köşesinde başlattığı dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile şehrimizin her köşesine başlattığımız dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızdan ricamız temizlik konusunda bizlere biraz daha yardımcı olmalarıdır. Unutmayalım ki en güzel temizlik kirletmemektir. Temizlik belki sizin işiniz değil ama temiz tutmak sorumluluğunuzdur. Bu memleket hepimizin” ifadesine ver verildi.

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