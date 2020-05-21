YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Dezenfekte ekibi tam not aldı

Dezenfekte ekibi tam not aldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 21.05.2020 10:06 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekipleri, çalışmalarıyla halktan tam not aldı.Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda 7/24 saat esasına göre hizmet veren Hakkari Belediyesi dezenfekte ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dezenfekte ekibi tam not aldı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekipleri, çalışmalarıyla halktan tam not aldı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda 7/24 saat esasına göre hizmet veren Hakkari Belediyesi dezenfekte ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çarşı merkezi başta olmak üzere sokak ve caddelerde bulunan tüm iş yerlerini düzenli bir şekilde dezenfekte eden belediye ekipleri, yöre halkından tam not aldı. Hakkarili esnaf ise korona virüs belasının başladığı günden beri belediye ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi. Esnaf, “Belediyemizin ekipleri düzenli bir şekilde gelip dezenfekte çalışmalarını yapıyorlar. Çarşı merkezi ara sokaklar ve iş yerlerini ilaçlıyorlar. Herhangi bir koku veya çevreyi rahatsız edici bir durum yok. Biz esnaf olarak belediyemizin çalışmalarından memnunuz” şeklinde konuştular.

Dezenfekte ekibi tam not aldı

Dezenfekte ekibi tam not aldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu

Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Hakkari Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:04
Sabah
04:44
Öğle
12:07
İkindi
15:57
Akşam
19:19
Yatsı
20:52

Hakkari Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Güneş Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Hayat Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Trabzonlu kadın polis, Hakkari halkının gönlünde taht kurdu

Trabzonlu kadın polis, Hakkari halkının gönlünde taht kurdu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hakkari’de 1 mahalle karantinaya alındı

Hakkari’de 1 mahalle karantinaya alındı

Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı

Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.