YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Dezenfekte işlemi geceleri de sürüyor

Dezenfekte işlemi geceleri de sürüyor

KİLİS HABERLERİ  | 16.05.2020 11:14 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Korana virüs tedbirleri kapsamında ticari taksiler dezenfekte edildi.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dezenfekte çalışmaları gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde sürüyor.

Dezenfekte işlemi geceleri de sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Korana virüs tedbirleri kapsamında ticari taksiler dezenfekte edildi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dezenfekte çalışmaları gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde sürüyor. 24 saat esasına göre devam eden çalışmaları kapsamında ticari taksiler dezenfekte yapıldı. Belirli bir plan çerçevesinde Kilis kent merkezinde mahalleler, caddeler, sokaklar ile vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelerde ekipler tarafından dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDikkat! O kişiler koronanın yayılımını artırıyor!Dikkat! O kişiler koronanın yayılımını artırıyor!
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca... Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM’a takıldı

Kargo ile yapma rakı sevkiyatı KOM’a takıldı

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Lüleburgaz’da berber ve kuaför salonları denetlendi

Isparta’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Isparta’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Kütahya'da sulama kanalına düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kütahya'da sulama kanalına düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil takla attı, sürücü ağır yaralandı

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil takla attı, sürücü ağır yaralandı

Kilis Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:16
Öğle
12:33
İkindi
16:21
Akşam
19:40
Yatsı
21:09

Kilis Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Güven Eczanesi
Merkez
Savranlı Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yıkılma tehlikesi olan bina satın alındı

Yıkılma tehlikesi olan bina satın alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kilis'te iş adamı otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Kilis'te iş adamı otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.