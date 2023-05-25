DGS BAŞVURU EKRANI 2023: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Konu ve soru dağılımı

DGS başvuruları ve sınav tarihi hakkında internette yapılan araştırmalar sürüyor. ÖSYM tarafından her sene gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı ile iki yıllık alınan eğitimler dört yıla tamamlanabiliyor. Sınav ücreti geçtiğimiz sene 190 TL olarak açıklanmıştı. DGS başvuruları yarın başlayacak. İşte DGS başvuruları ve sınav ücreti ile ilgili detaylar....

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sınavı için başvuru süreci 26 Mayıs 2023 Cuma günü başlayacak.

Başvuru alımı 5 Haziran tarihinde son bulacak.

DGS NE ZAMAN 2023?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

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DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS’nin açılımı dikey geçiş sınavıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenir.

Dikey geçiş sınavı, ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılan bir sınav türüdür. DGS sınavının amacı, sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir çünkü lisans öğretiminde başarının en önemli anahtarlı bu sayısal ve sözel becerilerdir.

Dikey geçiş sınavı sadece 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar içindir. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuruda bulunacak adaylara meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma koşulu aranmaktadır.

DGS SORU VE KONU DAĞILIMI

DGS Türkçe Konuları 2023

Sözcükte Anlam

Sözcüğün Anlamı

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Terim Anlam

Soyut – Somut Anlam

Nitel – Nicel Anlam

Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam

Sözcüklerde Anlam İlişkileri

Eş anlamlı Sözcükler

Yakın Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Eş sesli (Sesteş) Sözcükler

Genel – Özel İlişkili Sözcükler

Söz Sanatları

Benzetme (Teşbih)

Eğretileme (İstiare)

Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

Değinmece (Kinaye)

Dokundurma (Tariz)

Mübalağa (Abartma)

Dolaylama

Güzel Adlandırma

Somutlama

Söz Öbekleri

Deyimler

Atasözleri

İkilemeler

Pekiştirmeler

Sözün Cümleye Kattığı Anlam

Cümlede Anlam

Cümlenin Yorumu

Cümle Vurgusu

Yakın Anlamlı Cümleler

Cümlenin İletisi

Cümle Analizi

Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler

Kesin Yargı

Cümlenin Yapısı

Eksiltili Cümleler

Cümle Tamamlama

Cümle Oluşturma

Cümlenin Anlamı

Anlamlarına Göre Cümleler

Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Anlatım Biçimleri

Öyküleyici Anlatım

Betimleyici Anlatım

Açıklayıcı Anlatım

Tartışmacı Anlatı

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Benzetme

Tanımlama

Karşılaştırma

Örneklendirme

Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)

Sayısal Verilerden Yararlanma

Paragraf

Paragrafın İçeriği

Paragrafta Konu

Paragrafta Başlık

Paragrafta Ana Düşünce

Paragrafta Yardımcı Düşünceler

Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular

Parçaya (Metne) Dayalı Sorular

Paragrafın Yapısı

Paragrafın Bölümleri

Sözel Mantık

Çıkarım Soruları

Sıralama Soruları

Yer-Konum Bildiren Sorular

Yer-Yön Bildiren Sorular

Özne-Nesne İlişkili Sorular

Tablo Yorumlama Soruları

DGS Matematik Konuları 2023

Temel Kavramlar (Sayılar)

Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler

Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı

Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Faktöriyel

Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)

Taban Aritmetiği

Denklem Çözme

Basit Eşitsizlikler ve Sıralama

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Kareköklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

Oran Orantı

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Sayfa Problemleri

Saat Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar ve Zarar Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Hız Hareket Problemleri

İşçi–Havuz Problemleri

Kümeler

Fonksiyonlar

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Sayısal Mantık

DGS Geometri Konuları 2023

Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

Üçgenler

Çokgenler ve Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

