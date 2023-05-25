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DGS BAŞVURU EKRANI 2023: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Konu ve soru dağılımı

25.05.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS başvuruları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması bekleniyor. Ön lisans mezunu olup eğitimini dört yıllık lisans programıyla tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı konu ve soru dağılımı hakkında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS ücreti ne kadar, kaç TL?

DGS BAŞVURU EKRANI 2023: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Konu ve soru dağılımı

DGS başvuruları ve sınav tarihi hakkında internette yapılan araştırmalar sürüyor. ÖSYM tarafından her sene gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı ile iki yıllık alınan eğitimler dört yıla tamamlanabiliyor. Sınav ücreti geçtiğimiz sene 190 TL olarak açıklanmıştı. DGS başvuruları yarın başlayacak. İşte DGS başvuruları ve sınav ücreti ile ilgili detaylar....

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sınavı için başvuru süreci 26 Mayıs 2023 Cuma günü başlayacak.

Başvuru alımı 5 Haziran tarihinde son bulacak.

DGS NE ZAMAN 2023?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

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DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS’nin açılımı dikey geçiş sınavıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenir.

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Dikey geçiş sınavı, ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılan bir sınav türüdür. DGS sınavının amacı, sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir çünkü lisans öğretiminde başarının en önemli anahtarlı bu sayısal ve sözel becerilerdir.

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Dikey geçiş sınavı sadece 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar içindir. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuruda bulunacak adaylara meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma koşulu aranmaktadır.

DGS SORU VE KONU DAĞILIMI

DGS Türkçe Konuları 2023

Sözcükte Anlam

Sözcüğün Anlamı
Gerçek Anlam
Mecaz Anlam
Terim Anlam
Soyut – Somut Anlam
Nitel – Nicel Anlam
Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
Sözcüklerde Anlam İlişkileri
Eş anlamlı Sözcükler
Yakın Anlamlı Sözcükler
Karşıt Anlamlı Sözcükler
Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
Genel – Özel İlişkili Sözcükler
Söz Sanatları
Benzetme (Teşbih)
Eğretileme (İstiare)
Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
Değinmece (Kinaye)
Dokundurma (Tariz)
Mübalağa (Abartma)
Dolaylama
Güzel Adlandırma
Somutlama
Söz Öbekleri
Deyimler
Atasözleri
İkilemeler
Pekiştirmeler
Sözün Cümleye Kattığı Anlam
Cümlede Anlam

Cümlenin Yorumu
Cümle Vurgusu
Yakın Anlamlı Cümleler
Cümlenin İletisi
Cümle Analizi
Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
Kesin Yargı
Cümlenin Yapısı
Eksiltili Cümleler
Cümle Tamamlama
Cümle Oluşturma
Cümlenin Anlamı
Anlamlarına Göre Cümleler
Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler
Anlatım Biçimleri

Öyküleyici Anlatım
Betimleyici Anlatım
Açıklayıcı Anlatım
Tartışmacı Anlatı
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Benzetme
Tanımlama
Karşılaştırma
Örneklendirme
Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
Sayısal Verilerden Yararlanma
Paragraf

Paragrafın İçeriği
Paragrafta Konu
Paragrafta Başlık
Paragrafta Ana Düşünce
Paragrafta Yardımcı Düşünceler
Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
Paragrafın Yapısı
Paragrafın Bölümleri
Sözel Mantık

Çıkarım Soruları
Sıralama Soruları
Yer-Konum Bildiren Sorular
Yer-Yön Bildiren Sorular
Özne-Nesne İlişkili Sorular
Tablo Yorumlama Soruları
DGS Matematik Konuları 2023

Temel Kavramlar (Sayılar)
Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Faktöriyel
Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
Taban Aritmetiği
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
Oran Orantı
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Sayfa Problemleri
Saat Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar ve Zarar Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Hız Hareket Problemleri
İşçi–Havuz Problemleri
Kümeler
Fonksiyonlar
İşlem
Modüler Aritmetik
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
Sayısal Mantık
DGS Geometri Konuları 2023

Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
Üçgenler
Çokgenler ve Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler

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