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DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2023: DGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

12.07.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sınav giriş belgesi ile ilgili açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. ikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinde başvurularını gerçekleştiren kişiler, ÖSYM AİS ekranı üzerinden DGS sınav yeri sorgulaması ile sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecekler. Peki, DGS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte, DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

DGS sınav giriş belgesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 4 senelik üniversite mezunu olmak isteyen ön lisans mezunları DGS için hazırlıklarını sürdürüyor. DGSsınav giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. İşte 2023 DGS sınav giriş belgesi ekranı...

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DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

ÖSYM DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLAMASI

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"6 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı’na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

DGS sınav yerleri henüz yayımlanmadı. Açıklama ÖSYM tarafından yapılacak ve adaylar TC kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sınav giriş belgelerine erişebilecekler.

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav giriş belgesinin, sınavın uygulanacağı tarihten yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor. Bu bilgiler kapsamında DGS sınav giriş belgesinin 6 Temmuz tarihine kadar açıklanması ön görülüyor.

DGS sınav giriş belgesi ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

ÖSYM DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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