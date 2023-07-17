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DGS SONUÇLARI 2023 ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

17.07.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’na 464 bin 281 aday katılım gösterdi. Birçok kişi konuya dair arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları erken açıklanır mı?

DGS sonuçları için internette yapılan araştırmalar hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavı 29 Mayıs-05 Haziran tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapıldı. Adaylara 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru soruldu. ÖSYM'den DGS sonuç tarihi ile ilgili yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. İşte DGS sonuç sorgulama ekranı ve konuya dair ayrıntılar...

S1

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

DGS TECHİHLERİ 2023 NE ZAMAN?

DGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar henüz belli olmadı.

DGS tercihleri geçtiğimiz sene 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Tercih sürecinin bu sene de benzer tarihlerde yapılması bekleniyor.

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DGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranıDGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı
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