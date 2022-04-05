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  4. DHA İSTANBUL - AİLE BAKANLIĞI: ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

DHA İSTANBUL - AİLE BAKANLIĞI: ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

05.04.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSTANBUL DHA - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nisa bebek ile ilgili yapılan açıklamada, "Adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İSTANBUL DHA - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nisa bebek ile ilgili yapılan açıklamada, "Adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Anne Ebru S. tarafından terk edilen Nisa bebek, 30 Mart’ta emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa getirilmiştir. 31 Mart sabah saatlerinde solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle kurumda görevli sağlık personeli tarafından Nisa bebeğe müdahale edilmiş ve ambulansla hastaneye götürülmüştür. Bebek hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve durumunun kritik olduğu bilgisi edinilmiştir. Konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" bilgileri yer aldı.

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