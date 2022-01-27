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  4. DHA İSTANBUL - BJK ESKİ YÖNETİCİSİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU&#039;NA SALDIRININ DETAYLARI

DHA İSTANBUL - BJK ESKİ YÖNETİCİSİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU&#039;NA SALDIRININ DETAYLARI

27.01.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali TİNBEK - İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Ali TİNBEK - İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan balıkçıda saat 00.30 sıralarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, olaydan önce Fikret Orman’la görüştüğü öğrenildi. Akşam saatlerindeki görüşme sonrası Fikret Orman restorandan "uçağım var" diye ayrıldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, bir süre sonra ise 4 kişi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek için restorana geldi. 4 şüpheliden 2’si restoranın arka tarafında bulunan masada Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmeye başladı. Görüşme sırasında tartışma çıkmasıyla 2 saldırgan önce masada 2 el ateş etti. Ardından restoran dışından da 2 el daha ateş ederek bekleyen diğer 2 kişiyle olay yerinden uzaklaştı. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı restoranın ortağı olduğu öğrenildi. Aynı restoranda 2017 yılında da Avukat Kudbettin Kaya’nın öldürüldüğü kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinin gündüz görüntüsü

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