DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- (ÖZEL) - İSTANBUL'DA HAFTA SONU SEÇİM HEYECANI; 14 MAHALLE YENİ MUHTARINI SEÇECEK Alper KORKMAZ- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da 14 mahalle, bu pazar yapılacak seçimle yeni muhtarlarını belirleyecek. Muhtar adayları, seçime günler kala kapı kapı dolaşarak oy istemeye devam ederken, mahalleliler, sağlık ocağı ve yeşil alan istiyor. Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde vefat eden muhtar babasının yerine aday olan Ergün Akgün, "Nasip olursa biz devam ettireceğiz. İnşallah mahallemizi daha güzel yerlere getirebilmek için uğraşacağız" dedi.

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Haziran Pazar günü, seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verildi. Türkiye genelinde 753 yerde sandığa gidilecek seçimde İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek. Muhtar adayları, sandıktan en fazla oyu alabilmek için aralıksız çalışıyor. Aday oldukları mahallelere pankartlar ve posterler asıp, el ilanları dağıtan muhtar adayları, kapı kapı dolaşıp, oy istiyor. Mahalle sakinlerinin muhtar adaylarından talep ettiklerinin başında ise; yeşil alan, park ve sağlık ocağı yapılması geliyor.

TEK KADIN ADAY

Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde biri kadın 6 aday muhtarlık yarışına katıldı. Halen aza olan tek kadın aday Dilek Teksoy, "2014 yılından beri muhtarlıkta çalışıyorum. Muhtarımız vefat ettiği için ara seçim olacak. Altı adayız, tek kadın adayım. Seçim havası oluştu.Beş erkeğe karşı tek kadın olmam da bir ilgiye neden oluyor. Sağlık ocağımız eksik. Seçilirsek öncelikle bunu dile getireceğiz" dedi. Vefat eden muhtarın yerine vekalet eden Sebahattin Uçar da Vatan Mahallesi'nde aday oldu. Uçar, 6 aday olduğunu söyleyerek, "Ben de adaylardan biriyim. Hepsi buranın insanı. Hepsine başarılar diliyorum. Bu bir yarış. Kazanmakta var kaybetmekte. Seçim atmosferi oluştu. Hararetli sürüyor. Herkes evlere gidiyor. Pusulalarını veriyor. Sokakta olsun evlerde olsun diyaloğa girdi herkes" diye konuştu. VEFAT EDEN BABASININ YERİNE ADAY OLDU

Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde ise 3 aday bulunuyor. Vefat eden muhtar babasının yerine aday olan Ergün Akgün, "Rahmetli babamdı muhtar. Nasip olursa biz devam ettireceğiz. İnşallah mahallemizi daha güzel yerlere getirebilmek için uğraşacağız" ifadelerini kullandı. Diğer adaylardan biri olan Hüseyin Aksoy, "En büyük sorunumuz çocuk parkı. Gençlerimizin top oynayacağı alan yok bunlara talibim" dedi.

"MUHTARLAR ÇEKİŞİYOR"

Oy vermek için pazar günü sandığa gidecek olan seçmenlerden Ergün Sırmalı ise, 57 yıldır Vatan Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, "Hayırlısı olsun. Sağlık ocağımız ve park eksiğimiz var. Bayrampaşa'nın en eski mahallerinden burası" şeklinde konuştu. 60 senedir aynı mahallede yaşayan Muzaffer Göçmen, "Heyecan var. Muhtarlar çekişiyor" dedi. SEÇİM HEYECANI YAŞANAN MAHALLELER; Bayrampaşa Vatan Mahallesi, Kağıthane Telsizler Mahallesi, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Güngören Sanayi Mahallesi, Şişli Mecidiyeköy ve Feriköy Mahalleleri, Çatalca Ormanlı ile Kaleiçi Mahalleleri, Beyoğlu Asmalı Mescit, Kalyoncu Kulluğu, Katipmustafa Çelebi Mahalleleri ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi. Görüntü dökümü

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Bayrampaşa'da mahalleden görüntüler

Pankart ve posterlerden görüntü

Adaylar ve mahalle sakinleri ile röportaj

Esnaf ziyaretlerinden görüntü

Eyüpsultan'dan görüntüler

Adaylarla röportaj

Muhabir Anonsu (ALPER KORKMAZ)

Eyüpsultan'dan pankart ve posterlerden görüntü

Vatandaşlarla adayların diyalogları

======================== 2 - (ÖZEL) - MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ- İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Muharrem Balcı, "Deniz salyasının Marmara bölgesinde bu kadar yoğun oluşmasının bazı nedenleri var. Marmara Denizi foseptik çukur haline geldi" dedi.

Marmara Denizi'nde deniz salyası olarak bilinen müsilajın kirlilik nedeniyle oluştuğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Muharrem Balcı, "Marmara Denizi foseptik çukur haline geldi. Marmara Denizi'ne akan dereler ve nehirler artık birer atık su kanalı oldu. Bir an önce tüm arıtma tesisleri ve kirlilik kaynakları tespit edilmeli" dedi.

Marmara bölgesinde iklim krizi yaşandığını söyleyen Muharrem Balcı, "Deniz salyasının Marmara bölgesinde bu kadar yoğun oluşmasının bazı nedenleri var. Öncelikle Marmara bölgesinin yoğun göç alması, sanayi kuruluşlarının çoğunluğunun bu bölgede bulunması, bu sanayi kuruluşlarının atıkları bir şekilde Marmara Denizi'ne ulaşması ve nüfus yoğunluğunun ürettiği evsel, kanalizasyon atıklarının derin deşarj yoluyla veya basit arıtma yöntemleriyle Marmara Denizi'ne verilmesi. Bunun sonucunda da Marmara Denizi foseptik çukur haline geldi" dedi.

"MARMARA DENİZİNE AKAN NEHİRLER VE DERELER BİRER ATIK SU KANALLARI OLDU"

Dr. Muharrem Balcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şu an Marmara denizine akan nehirler ve dereler aslında nehir ve dere değil artık atık su kanalları. Bu nehir ve derelerde elinizi dahi yıkayamazsınız. Örneğin, Ergene Nehri'nin atık suyu bazı ön işlemlerden geçtikten sonra Marmara Denizi'ne deşarjının başladığını biliyoruz. İstanbul'daki derelerde artık atık su kanalı haline gelmiş durumda. Hatta havaların ısınmasıyla birlikte bu derelerde buharlaşmada yüksek olduğu için kirlilik daha da artmakta. Bu kirlilikler de Marmara Denizi'ne taşınmakta ve deniz salyası oluşmakta" "DOĞA ARTIK BU ATIKLARI KALDIRAMIYOR"

Deniz salyasının oluşmasının asıl nedeninin atıklar olduğunu söyleyen Dr. Muharrem Balcı, "Türkiye'de arıtma tesislerinin büyük bir çoğunluğu sadece ön işlem yapıyor. Kaba bir filtreleme sonrası geri kalan atıklar dereler veya derin deşarj yoluyla Marmara Denizi'ne ulaşıyor. Ülkemizde kimyasal ve biyolojik gelişmiş arıtma sistemleri tam olarak olmadığı için bu artıklar yeterince arıtılmıyor. Atıklar gübre görevi görüyor ve deniz salyasının beslendiği azot ve fosfatı dereler Marmara Denizi'ne taşıyor. Doğa artık bu atıkları kaldıramıyor" diye konuştu.

"MARMARA DENİZİNE DÖKÜLEN DERELER BİR AN ÖNCE İYİLEŞTİRİLMELİ"

Öncelikle acil eylem planlarının oluşturulması gerektiğini söyleyen Dr. Muharrem Balcı, "Deniz salyası sadece İstanbul'un sorunu değil. Kaynağı bilinen ve bilinmeyen kirlilik kaynakları bir an önce araştırılmalı. Marmara denizine dökülen dereler iyileştirilmeli ve arıtma tesisleri güncellenmeli" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Doç. Dr. Muharrem Balcı röportajı

-Ayamama Deresi'nden görüntüler

- Ayamama Deresinden drone görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

- boğazdan akan çamur görüntüsü ===================== 3 - (Özel) MALTEPE'DE ÇÖP KONTEYNERİ KÂBUSU; KONTEYNER KAÇIYOR, MAHALLELİ KOVALIYOR Yalın ONAT - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE'de bir sokakta bulunan çöp konteyneri mahallelinin kâbusu oldu. Yokuşun başına konulan konteyner rüzgar çıktığında kayınca mahallere zor anlar yaşatıyor.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi Medrese Çıkmazı Sokağı'ndaki çöp konteyneri rüzgar çıktığı zaman bir çok kez yokuş aşağı kaydı. Kayan konteyner bir çok kez araçlara çarparak hasar verdi. Konteyner en son geçtiğimiz gün kaydı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, o anlar sokaktaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri, çözüm olarak kaldırım taşlarını çöp konteynerinin tekerleklerinin önüne koyarak önlem aldı. Bunun kesin çözüm olmadığını dile getiren mahalle sakinleri, yeraltı çöp konteyneri talep etti.

"ARKAMIZA BAKIYORUZ MECBUREN"

Konteyner aşağıya kayarken sokakta bulunan Osman Karacan "Çocuklar oynarken bir anda rüzgâr çıktı. Konteyner aşağıya kadar rüzgârın etkisiyle sürüklendi, duvara çarptı. Daha önceden de burada bir araba vardı, ona da vurdu. Biz taş getirdik. Beton döktük buraya. Korkuyoruz. Kendi arabam vardı. Koştum hemen vuracak diye. Mecbur arkamıza bakıyoruz. Arkamıza bakıyoruz mecburen" şeklinde konuştu. "RÜZGÂR ESİNCE ÇÖP KONTEYNERİNİ EVE Mİ GÖTÜRECEĞİZ?"

Erol Övenç ise, "Burada çoluk çocuk oynadığı zaman büyük bir tehlike. Yazın da sıcaklarda kokudan durulmuyor. Konteyner dışarıda olduğu sürece her daim kaymaya elverişli. Fırtınanın ne zaman çıkacağını meteoroloji haber veriyor ama biz ne yapabiliriz. Çöp konteynerini alıp eve mi götüreceğiz? Merdiven boşluğuna mı saklayacağız?" dedi. "ÇOCUKLAR KONTEYNERİN YAKININDA OYUN OYNUYOR"

Emrullah Çil de "Birkaç defa kaydı arabalara hasar verdi. Hiç bir zaman için bu konteyner yerinde durmuyor. Burada çocuk oynuyor. Mesela üzerine kayarsa konteyner çocuğa zarar verir ölebilir de yani" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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Konteynerin kaydığı güvenlik kamerası görüntüsü

Mahalleli ile röp

Çöp konteynerinden detaylar

Muhabir anonsu(Yalın ONAT) ======================== 4- (ÖZEL) BEYOĞLU'NDA MOTOSİKLETLİNİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ, KAZA DERS OLMADI Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU'nda yolun karşısına geçmek isteyen kişiye motosiklet çarptı. Kazada motosikletin çarptığı kişi ölürken sürücü ise yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve çarptığı kişinin metrelerce yerde sürüklenmesi kameralara yansırken, bazı kişilerin kazanın yaşandığı yerin yakınındaki yaya geçidini kullanmayarak araçların arasından yolun karşısına geçmeye devam etmeleri dikkat çekti.

Kaza, Beyoğlu Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Piyalepaşa yönünde ilerleyen motosikletli H.A (19) yolun karşısına geçmek isteyen Enver Hasel'e (73) çarptı. Motosiklet sürücüsü ve yayanın metrelerce sürüklendiği kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü H.A ve ağır yaralı olan yaya Enver Hasel'i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. H.A'nın hayati tehlikesi bulunmazken, Enver Hasel hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

100 METRE GERİDE VE 50 METRE İLERİDE YAYA GEÇİDİ VAR

Öte yandan kazanın yaşandığı yerin 100 metre gerisinde ve 50 metre ilerisindeki trafik ışıklarında bulunan yaya geçidini kullanmayan bazı kişilerin araçların arasından yolun karşısına geçtikleri görüldü. YAYA VE MOTOSİKLETLİNİN SÜRÜKLENMESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde motosikletin çarptığı yaya ile motosiklet sürücüsünün metrelerce yerde sürüklenmesi ve kazayı gören vatandaşların yardıma koşması yer aldı. Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Motosikletin çarptığı yaya ve motosiklet sürücüsünün yerde sürüklenmesi

-Vatandaşların yardıma koşması

-Kaza yerinde toplanan kalabalık

-İki ambulansın olay yerine gelmesi

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Polis ekipleri

-Kazaya karışan motosiklet

-Motosikletin çekici ile alınıp götürülmesi

-Araçların arasından koşarak yolun karşısına geçen kişiler

-50 metre ileride trafik ışıklarındaki yaya geçidi

-100 metre geride trafik ışıklarındaki yaya geçidi

-Yaya geçidini kullanan vatandaşlar

-Yaya geçidinden kırmızı ışıkta geçen kişi

-Yasak yerden dönüş yapan motosiklet

-Genel ve detay görüntüler 5- İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE GERÇEKLEŞEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da 11 ilçede 4 uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen adreslere 22 Mayıs 1 Haziran tarihlerde 4 operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince gerçekleşen operasyonda 39 kilo 720 gram metanfetamin, 6 kilo 813 gram kokain, 4 kilo 655 gram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyon anları kameraya yansırken, ele geçirilen uyarıcı ve uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Pendik, Kartal, Sancaktepe, Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de bulunan çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 29 kilo 100 gram sıvı halde metamfetamin, 10 kilo 620 gram kristal halde metamfetamin, 6 kilo 813 gram kokain, 875 gram esrar, 4 kilo 655 gram afyon sakızı, 686 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi, 36 şişe aseton ve çoğaltma işleminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda adreslerde bulunan 6'sı yabancı olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanana 20 şüpheliden 9'u adli makamlarca serbest bırakılırken, 11' kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ele geçirilen uyarıcı ve uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Görüntü Dökümü:

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-Adreslere yapılan baskın anları

-Adreslerde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin görüntüsü

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sergilenmesi

-Genel ve detaylar ============= 6- ZEKERİYAKÖY'DE KAMYON TELEFON DİREKLERİNİ DEVİRDİ, 5 SAAT İNTERNET KESİLDİ Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- SARIYER Zekeriyaköy'de kasasında yüklü hurda inşaat demirleri, telefon hattı kablolarına takılan kamyon, biri aydınlatma 4 direği devirdi. Kopan hat nedeniyle Zekeriyaköy, Kilyos ve Uskumruköy'ün büyük bölümünde yaklaşık 5 saat internet kesintisi yaşandı.

Zekeriyaköy, 1. Cadde'de seyreden İsmet S.'nin kullandığı 59 US 040 plakalı kamyonun kasasında yüklü hurda inşaat demirleri, cadde üzerinden geçen telefon hattı kablolarına takıldı. Kamyon şoförü, durumu fark etmeden yola devam edince 3 telefon hattı direğini gövdelerinden söküp, sürükledi. Telefon direkleri de takıldıkları orta refüjdeki aydınlatma direğini yerinden sökerek devirdi. Cadde tamamen trafiğe kapanırken, yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Jandarma ekipleri, cadd girişini dubalarla kapatarak, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Kopan hat nedeniyle, Zekeriyaköy, Kilyos ve Umkumruköy'ün büyük bir bölümünde yaklaşık 5 saat internet kesintisi yaşandı. Ekiplerin sökülen direkleri kaldırması ve kopan kabloları onarmasının ardından internet normale döndü. 'TAKILDIĞI ANDA FARK ETTİM AMA ARABA DURMADI'

Kamyon şoförü İsmet S.,"Yük biraz yüksekti, ölçmemiştim, telefon teline takıldım. Takıldığı anda fark ettim ama durmadı araç. Az ilerden yükledim hurdayı,Habiplere götürüyorum" şeklinde konuştu. Şoför hakkında 'trafiği tehlikeye atmak' ve 'kamu malına zarar vermek'ten işlem yapıldı. Görüntü dökümü:

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-Tellere takılan kamyon

-Yerinden sökülen aydınlatma direği

-Gövdesinden kopan telefon direkleri

-Şoför ile röportaj

-Jandarmanın yolda aldığı önlemler

-Kopan telefon kabloları

-Genel ve detay görüntüler ============================= 7 - BAHÇELİEVLER'DE SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KADINA 18 YIL HAPİS İSTEMİ Sevda SARIKAYA / İSTANBUL - (DHA) BAHÇELİEVLER'de geçen yıl kıskançlık sebebiyle çıkan tartışmada sevgilisi Sedat Akyazı'yı(44) bacağından bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Arzu Soytürk'ün(46) "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Soytürk, öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek, "Bir anlık kızgınlıkla bu olay meydana geldi. Bacaktan kalbe giden bir damar olduğunu bilmiyordum. Bu olaydan sonra öğrendim" dedi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Arzu Soytürk Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Arzu Soytürk ile maktul Sedat Akyazı'nın 4 yıllık gönül ilişkisi bulunduğunu, olay günü gece saat 02.15'te sanığın erkeklere yönelik bir yerde garsonluk yapması nedeniyle maktulle arasında tartışma çıktığı ve maktulün sanığa başka erkekler ilişki yaşadığı imasında bulunduğunu belirtti. Tartışma sonucunda sanığın maktule arkadan bacağına bıçak sapladığı ve maktulün hayatını kaybettiği anlatılan mütalaada, sanığın ifadesinde maktulün kumar borcu olması nedeniyle "Git nereden buluyorsan para bul" dediği ve maktulü korkutmak için bıçağı salladığını, öldürme niyetinin olmadığını söylediği kaydedildi. Olayın oluş şekli, bıçak darbesinin maktulde bir adet ve bacak kısmında olması, sanığın 112'yi aramaya çalışması nedeniyle sanığın yaralama kastıyla hareket ettiği değerlendirilen mütalaada, sanık Soytürk hakkında "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"BİR ANLIK KIZGINLIKLA BU OLAY MEYDANA GELDİ"

Mütalaanın ardından söz verilen sanık Arzu Soytürk, öldürme amacıyla hareket etmediğini söyleyerek, "Ona zarar verme niyetim yoktu. Ben oturuyordum, maktul ayaktaydı. Bir anlık kızgınlıkla bu olay meydana geldi. Bacaktan kalbe giden bir damar olduğunu bilmiyordum. Bu olaydan sonra öğrendim" dedi. Müştekilerin avukatı da sanığın maktule arkası dönükken bıçakladığını ve sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirtti. Sanık Soytürk'ün avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayın 30 Ekim 2020 tarihinde meydana geldiği belirtildi. Arzu Soytürk ile Sedat Akyazı arasında 4 yıldır gönül ilişkisi olduğu, şüpheli Arzu Soytürk ile maktul Sedat Akyazı'nın zaman zaman birlikte yaşadıkları belirtilen iddianamede, olay günü şüphelinin sehpa üzerindeki bıçağı alarak maktulün bacağına arkadan bir kere sapladığı anlatıldı. Sedat Akyazı'nın 'Büyük damar yaralanması sebebiyle gerçekleşen dış kanama' sonucu öldüğü anlatılan iddianamede, şüpheli Soytürk'ün eyleminin ağırlaştırılmış yaralama kapsamında olduğu belirtildi. İddianamede şüpheli Soytürk'ün "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

============= 8- (ÖZEL) İETT OTOBÜSÜNÜN SEVİMLİ YOLCUSU Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da kadın yolcu İETT otobüsüne maymunuyla bindi. Tutacaklara asılıp camdan bakan sevimli maymun diğer yolcuların ilgisini çekti.

Görüntüler, dün sabah İETT otobüsünde kaydedildi. Kadın bir yolcu Alibeyköy hattında çalışan otobüsüne maymunuyla bindi. Sevimli maymun otobüsün tutacaklarına asılıp camdan bakarken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Maymun yolculuk boyunca oyun oynadı. Maymun, otobüsteki diğer yolcuların da ilgisini çekti. Bir kişi cep telefonu kamerası ile maymunu kaydetti. Görüntü dökümü

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-İETT otobüsünde kadının omuzunda oturan maymun

-Maymunun tutacaklara asılması

-Maymunun camdan bakıp etrafı izlemesi

-Maymunun sahibi kadına sarılması

-Maymunun oynaması

-Kadının maymuna salatalık vermesi

-Detay görüntüler

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9- CEZALARI KESİNLEŞEN 4 KATİL BİR GASPÇI YAKALANDI Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)ASAYİŞ Şube Müdürlüğü tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası kesinleşen ve firari durumda olan şahısları yakalamak için 1 Haziran tarihinde operasyon yapıldı. Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda haklarında adam öldürmek ve gasp suçlarında 10 yıl ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.