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DHA İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE&#039;DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

26.03.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

- BÜYÜKÇEKMECE'de operasyon yapan polis ekipleri, içinde sahte içki bulunan 12 şişe ve 6 litrelik bidon ele geçirdi.

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) - - BÜYÜKÇEKMECE'de operasyon yapan polis ekipleri, içinde sahte içki bulunan 12 şişe ve 6 litrelik bidon ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Büyükçekmece'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 15 Mart tarihinde Mimaroba Mahallesi Akdil Caddesindeki bir evde sahte içki imalatı yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla konuyla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Elde edilen ipuçlarıyla beraber kaçakçılık suçunun işlendiği ikamet adresi tespit edilerek aynı gün adrese operasyon yapıldı. Operasyonda, A.T.A isimli şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 4 adet 300 cc, 3 adet 200 cc ve 5 adet 100 cc olmak üzere 12 şişe sahte içki, 1 adet bidon içerisinde 6 litre sahte içki ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, adliyeden serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Polis ekiplerinin ev içinde arama yapması
Polis ekiplerinin kaçak alkol şişelerini incelemesi

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