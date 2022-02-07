DHA İSTANBUL - DERYA BÜYÜKUNCU HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Özden ATİK - İSTANBUL DHA - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" denildi.



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