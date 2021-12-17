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  4. DHA İSTANBUL- (ÖZEL) - GAZİOSMANPAŞA'DA YANGIN FACİASI : 2 KARDEŞ ÖLDÜ, 1'İ İSE AĞIR YARALANDI

DHA İSTANBUL- (ÖZEL) - GAZİOSMANPAŞA'DA YANGIN FACİASI : 2 KARDEŞ ÖLDÜ, 1'İ İSE AĞIR YARALANDI

17.12.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GAZİOSMANPAŞA'da annelerinin evde olmadığı sırada çıkan yangında 3 yaşındaki Muhammet Köken ile 1 yaşındaki üvey kardeşi Mesut Efe Öğündür hayatını kaybetti.

- 3 KARDEŞ BİRBİRİNE SARILIR VAZİYETTE BULUNDU

Derya EVREN-Hami YEŞİLYURT/İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da annelerinin evde olmadığı sırada çıkan yangında 3 yaşındaki Muhammet Köken ile 1 yaşındaki üvey kardeşi Mesut Efe Öğündür hayatını kaybetti. Muhammet'in ikiz kardeşi Elif ise ağır yaralandı.

Yangın, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki gecekonduda çıktı. Ali Öğündür ile imam nikahıyla evlenen Hazal Usta evde olmadığı sırada yangın çıktı. Yangında Usta'nın ilk evliğinden olan ikiz çocukları Muhammet-Elif Köken ile şimdiki eşinden olan 1 yaşındaki Mesut Efe Öğündür alevlerin ortasında kaldı.

Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangını eve dönen Hazal Usta far ketti. Anne, dumanları görünce komşularından yardım istedi. Usta'nın çığlıkları üzerine mahalleli sokağa döküldü. Alevleri görenler polise ve itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra çocukları almak için eve girdi. 3 kardeş ağır yaralı şekilde evden çıkarılarak mahalle sakinlerinin araçlarıyla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden Muhammet Köken ve Mesut Efe Öğündür burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Elif Köken ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

“BU EV KARDEŞİMİN ÇOCUKLARINA TABUT OLDU"

Ölen çocukların halaları İlknur Öğündür olay anını anlattı. Öğündür, “Anneleri, anneme 'Bakkala gidiyorum. Sütle bez alayım' demiş. Zaten bakkal çok yakın hemen şu ileride. Oradan dönene kadar ev küle dönmüş. Konu komşu kapıları, camları kırıp çocukları kurtarmaya çalışmış ama 2 çocuğumuzu yitirdik. Bir çocuğumuz ağır yaralı şu an Bağcılar Devlet Hastanesi'nde yatıyor. Benim kardeşim yakalandı cezaevine girdi. Şu ev de 3 çocuğa tabut oldu" dedi.

“48 SAATİ ATLATIRSA ELİF KURTULACAK"

Ailenin yakınlarından Semih Demirkan da, “Çocuklar koltuğun üzerinde yatıyordu. Çocuklardan biri kardeşlerinin yanına gitmiş, onlara sarılmış. Üçü de sarılırken yanmış. Ağır yaralıydılar hastanede can vermişler. Elif var şimdi tedavisi devam eden. Doktorlar ilk 48 saat kritik demiş. 48 saati atlatırsa kurtulacak inşallah" diye konuştu.

Baba Ali Öğündür'ün ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangının çıktığı sokaktan görüntü

-Yangın çıkan evden görüntü

-Çocukların üzerinde yattığı koltuktan görüntü

-Elektrikli ısıtıcıdan görüntü

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-İlknur Öğündür röportaj

-Semih Demirkan röportaj

- Çocukların fotoğrafı (ilk fotoğraf Muhammet babasının kucağında, ikinci fotoğraftaki Mesut)

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