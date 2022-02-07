DHA İSTANBUL - (ÖZEL) ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE 17 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan 17 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karıştığı belirlenen 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi



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