DHA İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON

Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)

Şişli'de silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 6 silah ele geçirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan organize polisi Şişli'deki bir eve 22 Temmuz'da Operasyon düzenledi. Operasyonda C.K. ve H.Ç. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, muşta, 175 mermi ve gaz bombası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.Ç. ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Adresin aranması

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

