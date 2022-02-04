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  4. DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE CEZAEVİ&#039;NDE YANGIN (3)

DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE CEZAEVİ&#039;NDE YANGIN (3)

04.02.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA - Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA - Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı. Cezaevinden duman yükselirken itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde saat 17.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Olay yerine olay yerine itfaiye, sağlık ve takviye jandarma ekibi sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen bazı mahkumlar sağlık ekiplerine teslim edildi. Cezaevi önüne mahkum yakınları da gelmeye başladı

Görüntü Dökümü:
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-Cezaevinden görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi

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