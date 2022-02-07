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  4. DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR&#039;DA BİNADA PATLAMA (1)

DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR&#039;DA BİNADA PATLAMA (1)

07.02.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA - Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi.

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA - Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi. 3 katlı binadaki patlamada yaralılar olduğu belirtiliyor.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü

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