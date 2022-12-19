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DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

19.12.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli iki ilde DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C Silahlı Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Deşifre Edilmesine Yönelik yürütülen çalışmalarda; terör örgütünün gençlik yapılanması olan DEV-GENÇ içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs ve örgütün Armutlu Alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 4 şahsı tespit etti. 13 şahsa yönelik uygulanan fiziki tedbir sonucu şüphelilerin örgüt etkinlerine sürekli katıldıkları örgüt adına para topladıkları, korsan gösteri, yazılama yaptıkları belirlenmişti.

Örgüt içerisinde aktif bir şekilde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilçede 19 adrese, Ankara ilinde 1 adrese olmak üzere toplamda 20 adrese yönelik 16 Aralık’ta operasyon düzenlenmiş, 12 şahıs yakalanmıştı.

Yapılan aramalarda hedef şahıslara ait çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana ele geçirilmiş, ayrıca, 1 adreste yapılan aramada hedef şahıslardan olmayan O.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 adet kuru sıkı silah, 30 gram bonzai olduğu düşünülen narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet muşta, 1 adet ses fişeği ele geçirilmişti. Firar olan 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenilmişti. Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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