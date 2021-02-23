DHMİ'nin havalimanlarındaki işletmelere kira indirimi kararı Nevşehir ve Sivas'taki esnafı sevindirdi

NEVŞEHİR / SİVAS (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün, havalimanlarında kiralarda 2020 yılı için iptale, 2021 ve 2022 için indirime gitmesi, Kapadokya ve Nuri Demirağ havalimanlarındaki işletmecileri memnun etti.

Kapadokya Havalimanı'nda taksi esnafı Muhammed Balta, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından uçak ve yolcu sayılarındaki düşüşün işlerini olumsuz etkilediğini, bu sıkıntılı süreçte kendilerine sunulan desteğin sevindirici olduğunu belirtti.

DHMİ Genel Müdürlüğünce alınan kararın ekonomik açıdan işletmecileri rahatlattığını dile getiren Balta, "Devlet büyüklerimiz sesimizi duydu. Cumhurbaşkanımız ve yetkililer bizi yalnız bırakmadı. 2020 yılına ait kira borçlarımız affedildi, 2021 ve 2022 yılı kiralarımızda ise indirim yapıldı. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Havalimanında kafe işleten Ayşe Koç ise tüm dünyayı etkilen bu sürecin geride kalmasını umut ettiklerini, kira desteğinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "İşlerimiz uçuşların dünya genelinde azalması nedeniyle sıkıntılı. Biz de esnaf olarak sorun yaşıyoruz. Bu süreçte havalimanı esnafına destek sağlayan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'e teşekkür ediyoruz. Temennimiz bu süreci en kısa sürede atlatmak." diye konuştu.