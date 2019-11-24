Diagne, Galatasaray'a mı dönüyor? Kafa karıştıran paylaşım

Galatasaray, Falcao ve Andone'nin sakatlıkları sebebiyle sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'yi arıyor.

Devre arasında Galatasaray'a döneceği iddia edilen Senegalli futbolcu ise sosyal medyadan soruları yanıtladı.

'Galatasaray'a gelecek misin?' sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını veren Diagne, bir taraftarın 'Lütfen Galatasaray'a dön' mesajına ise kalpli emoji ile yanıt verdi.

Diagne, başka bir taraftarın "Fenerbahçe'ye gel" mesajına ise böyle yanıt verdi.



