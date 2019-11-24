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Diagne, Galatasaray'a mı dönüyor? Kafa karıştıran paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.11.2019 13:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Club Brugge'e gönderdiği Mbaye Diagne yaptığı hareketle yine kafa karıştırdı. Senegalli yıldız, bir taraftarın 'Galatasaray'a dön' mesajına kalpli emoji ile yanıt verdi.

Galatasaray, Falcao ve Andone'nin sakatlıkları sebebiyle sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'yi arıyor.

Devre arasında Galatasaray'a döneceği iddia edilen Senegalli futbolcu ise sosyal medyadan soruları yanıtladı.

'Galatasaray'a gelecek misin?' sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını veren Diagne, bir taraftarın 'Lütfen Galatasaray'a dön' mesajına ise kalpli emoji ile yanıt verdi.

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Diagne, başka bir taraftarın "Fenerbahçe'ye gel" mesajına ise böyle yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mbaye Diagne Galatasaray club brugge

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Mbaye dön yuvana burası senin için biçilmiş kaftan, ne de olsa 6sayar hurda yuvası keh keh keh.
Al birini vur ötekine...
bence o mesaji brugge taraftari yazmistir
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