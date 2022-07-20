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Diagne, şimdiden Galatasaray'ı pişman etti bile! Çıktığı ilk maçta golünü attı

20.07.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, Galatasaray’ın Senegalli santraforu Mbaye Diagne’yi renklerine bağladı. Süper Lig'de gol krallığı da yaşayan Mbaye Diagne, eski günlerine Karagümrük forması altında dönmek istiyor. Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı ilk maçta gol atmayı başardı.

Diagne, şimdiden Galatasaray'ı pişman etti bile! Çıktığı ilk maçta golünü attı

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'nun takımın başına gelmesiyle birlikte transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Galatasaray'ın 30 yaşındaki Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı. Kariyerinde 4 kupası olan Mbaye Diagne, 2018-2019 sezonunda Süper Ligi'de gol kralı olmuştu.

ÇIKTIĞI İLK MAÇTA GOLÜNÜ ATTI

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Fatih Karagümrük, hazırlık maçında Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup etti. Maçta forma giyen Diagne, takımıyla çıktığı ilk karşılaşmada golle buluşmuş oldu.

Goller:

Levent Mercan
Mbaye Diagne
Fabio Borini
Colin Kazım-Richards


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük diagne
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