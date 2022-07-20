Diagne, şimdiden Galatasaray'ı pişman etti bile! Çıktığı ilk maçta golünü attı

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'nun takımın başına gelmesiyle birlikte transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Galatasaray'ın 30 yaşındaki Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı. Kariyerinde 4 kupası olan Mbaye Diagne, 2018-2019 sezonunda Süper Ligi'de gol kralı olmuştu.
Fatih Karagümrük, hazırlık maçında Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup etti. Maçta forma giyen Diagne, takımıyla çıktığı ilk karşılaşmada golle buluşmuş oldu.
Goller:
Levent Mercan
Mbaye Diagne
Fabio Borini
Colin Kazım-Richards
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