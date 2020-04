Diamond Challenge online gerçekleşti

Türkiye ilk kez temsil edildi

Telefon üzerinden elektrik, su, doğal gaz faturalarına ve tüketimlerine anında erişilebilecek bir uygulama oluşturarak Türkiye elemelerinde birinci gelen özel bir kolejden Ayes Group , online katıldığı finalde Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Selin Sayıner, Arda Akbulak, Yaman İldem ve Eda Balcıoğlu’ndan oluşan grup, Türkiye’nin ilk defa katıldığı uluslararası liselerarası girişimcilik yarışmasına katılmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Ekip Diamond Challenge sonrası yaptığı ortak açıklamada, “Bizim için çok önemli bir başarıydı. Özellikle 31 grup arasından 1. seçilerek, ülkemizi Amerika’daki University of Delaware’ın düzenlediği Diamond Challenge’da temsil etmek asla unutamayacağımız bir deneyim oldu. Henüz lisedeyken girişimcilik ekosistemini etkin kullanma, finansal analiz, fizibilite aşamaları, pazar analizi gibi iş planlamasının önemli yapıtaşlarını öğrenme fırsatına sahip olduk. Yaklaşık dört aylık süreçte her hafta EGİAD ile beraber toplantılara katıldık. Toplantılarımız boyunca sunumumuzun üstünden geçerek, ürünümüzü nasıl kullanıcılara daha rahat ulaştırabileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu süreçte ürünümüzü ve sunumumuzu her gün geliştirmeye devam ederek ilk defa sanal ortamda gerçekleştirilen Diamond Challenge finallerine en iyi şekilde hazırlandık. Finallerde, Instagram’da tasarım sistemlerinden sorumlu Hazel Jennings, sosyal girişimci Sarah Hernholm, SAP firmasının Global İş Geliştirme bölümünün başkan vekili Mitchell Kick gibi iş dünyasının önemli girişimcilerinin tecrübelerinden yararlanma fırsatına sahip olduk. Akıllı sayaçlarla çalışan su, elektrik ve doğalgaz faturalarını kullanıcıların anında görebilmelerini sağlayan mobil uygulamamız jürinin de beğenisini topladı. Ülkemizi dünyanın önde gelen girişimcilik yarışmasında ilk kez temsil etmekten çok büyük onur duyduk. Önümüzdeki sene üniversite hayatımıza başlarken de bizi bir adım öne taşıyacağını düşündüğümüz bu yarışmanın bize büyük bir tecrübe kazandırdığına inanıyoruz. Bize bu değerli fırsatı verdiği için okulumuz kolejimiz ve EGİAD’a çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.