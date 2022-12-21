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  4. DİAYDER'deki bağış paralarının harcanmasına ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

DİAYDER'deki bağış paralarının harcanmasına ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

21.12.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) bağışlarla topladığı paraların dernek kasasında olmaması ve harcama belgelerinin ibraz edilmemesine ilişkin 3 sanığın "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Şimşek ve avukatı katıldı. Başka suçtan tutuklu Ekrem Baran ise bulunduğu Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Şimşek, 2009'dan 2014'e kadar derneğin başkanlığını yürüttüğünü, o tarihler arasındaki tüm kayıtlardan dönemin saymanı sanık Rıza Oğur'un bilgisi olduğunu söyledi.

Derneğe ait dergi çıkardıklarını anlatan Şimşek, "Derginin satışından gelir elde ediyorduk. Bu gelirle Şafii mezhebine bağlı çocukların okumasını ve ders almasını sağlıyorduk. Derneğe bağış yapılmadı. Bağış yapılsaydı da kabul ederdik." dedi.

Teftiş raporunda belirtilen harcamalara dair bilgi sahibi olmadığını öne süren Şimşek, temmuz 2020'de dernek üyeliğinden istifa ettiğini, kendisinin yerine sanık Ekrem Baran'ın geçtiğini anlattı.

Duruşma, sanık Rıza Oğur'un savunmasının alınması için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur'un DİAYDER'in başkan ve üyeleri oldukları belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerince dernekte denetim yapıldığı belirtilerek, evrak kayıt defteri ve işletme hesabı defterinde olması gereken kayıtlar tutulmayarak Dernekler Kanunu'nun 11. maddesinin ve ilgili yönetmeliğin 32. maddesinin ihlal edildiği kaydediliyor.

Dernek gelirleri alındı belgelerinin veya bu belgelerin kaybolduğuna dair zayi belgesi başvurusunun denetim sırasında ibraz edilmediği ve derneğin banka hesabı ile ayrı bir kasasının bulunmadığı aktarılan iddianamede, dernek paralarının sayman olan sanık Rıza Oğur tarafından muhafaza edildiği bildiriliyor.

İddianamede, 104 bin 376 lira tutarındaki gider kalemlerine ilişkin geçerli bir harcama belgesinin ibraz edilmediği belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından 1'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek DİAYDER

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