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Dibekdereli gençlere temel nota eğitimi

MUĞLA HABERLERİ  | 13.03.2020 12:13 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas Küçük Dibekdere Mahallesinde yaşayan çocuk ve gençlere temel müzik ve nota eğitimi vermeye başladı.Mart ayında Yeni Dibekdere İlkokulunda başlayan eğitimler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından veriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas Küçük Dibekdere Mahallesinde yaşayan çocuk ve gençlere temel müzik ve nota eğitimi vermeye başladı.
Mart ayında Yeni Dibekdere İlkokulunda başlayan eğitimler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından veriliyor. Eğitimlerde ilk dönemde temel nota eğitimi verilirken, ikinci dönemde ise Batı Müziği ve Türk Halk Müziği eğitimleri verilecek.
54 öğrencinin katıldığı ve haftanın 2 günü verilen eğitimler hakkında Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri “Milas-Dibekdere, 7’den 70’e herkesin davul ve zurna ile uğraştığı tek yer. Ayrıca bu bölgeden Kültür ve Turizm Bakanlığı mahalli sanatçılarının çıkması da bu eğitimlerin burada başlamasında en büyük etken. Mahalle Muhtarımız da bizden talepte bulununca eğitimlere başladık” açıklaması yapıldı.

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