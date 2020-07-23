Dicle EDAŞ'tan tarımsal sulama abonelerinin borçlarına ilişkin açıklama

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, dağıtım bölgelerindeki bazı illerde tarımsal sulama abonelerinin elektrik borçlarının biriktiğini belirterek, "Şanlıurfa ve Mardin'in bazı bölgelerinde tarımsal sulama abonelerinin haziran itibariyle ödemediği elektrik faturaları toplamda 3,6 milyar lirayı aştı. Hiçbir özel sektör şirketi, böylesine büyük bir borcu finanse etmez." ifadelerini kullandı.

Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, şirket olarak çiftçilerin ödeme zorluklarının farkında olduklarını ve yıllardır biriken borçlarla ilgili farklı platformlarda çiftçi temsilcileri, muhtarlar ve ziraat odası başkanlarıyla toplantılar yaptıklarını vurguladı.

Çiftçilere elektrik faturalarını ödemeleri için borç yapılandırması, gecikme cezası indirimi ve taksitlendirme gibi kolaylıklar sağlandığına dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:

"Tarım Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırarak bilgilerini düzenli güncelleyen çiftçilerin elektrik giderlerini yüzde 45'lere varan oranda sübvanse ettik. En son toplantımızı dün Şanlıurfa'da 150'den fazla çiftçimizin katılımıyla yaptık, 10 saatten fazla sürdü, neredeyse hepsinin borçlarıyla ilgili çözümler ürettik ancak bu iki şehrimizdeki çiftçilerimizin bir kısmı, sağladığımız tüm kolaylıklara, imkanlara ve uzun süre gösterdiğimiz iyi niyete rağmen, yıllardır borçlarını ödemeye yanaşmıyorlar. Ülkemizin ve hizmet bölgemizin geri kalanında milyonlarca abone kullandıkları elektriğin ücretini düzenli olarak öderken, borçlarını yıllardır ödemeyen bu abonelerimizin durumunu sadece bir mağduriyet söylemi üzerinden konuşmak bize adil gelmiyor."