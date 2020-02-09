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Dicle Elektrik kaçak tüketime karşı özel ekip kurdu

MARDİN HABERLERİ  | 09.02.2020 10:14 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik, yeraltından geçen elektrik kablolarını delerek kaçak elektrik kullananlarla mücadele etmek için son teknoloji ile donatılmış özel ekipler kurdu.

Dicle Elektrik, yeraltından geçen elektrik kablolarını delerek kaçak elektrik kullananlarla mücadele etmek için son teknoloji ile donatılmış özel ekipler kurdu. Enerji şirketi, son 2 günde sadece Mardin’de bu yolla kaçak elektrik kullanan 28 ev ve iş yeri belirledi.
Dicle Elektrik, kaliteli ve kesintisiz enerjinin önündeki en büyük engellerden biri olan kayıt dışı tüketime karşı kararlılıkla mücadele ediyor. Teknolojik imkanların yardımıyla, sisteme verilen elektrikle tüketilen elektrik miktarı arasında farkın açık olduğu bölgeler belirlenerek buralarda denetimler artırıldı.

3 mahallede 28 ev ve iş yeri belirlendi
Mardin’de bu amaçla oluşturulan teknolojik donanıma sahip özel ekipler, son 2 gün içerisinde Kızıltepe’nin Aşiti, Cumhuriyet ve Tepebaşı mahallelerinde yeraltından 28 harici hat bağlantısı yapıldığını belirledi. Yeraltı kablolarındaki arızaların belirlenmesinde de kullanılan ve sismik dinleme yapılabilen cihazlar sayesinde tespit edilen harici hatların uzandığı ev ve iş yerleri tek tek saptandı. Ardından harici bağlantılar iptal edildi ve gerekli onarımlar yapılarak kazı alanları kapatıldı. Kayıt dışı kullandıkları için normalin çok üzerinde elektrik tükettikleri belirlenen 28 ev ve iş yeri hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Mücadele genişleyerek devam ediyor
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürü Memet Bulut, kayıt dışı kullanım ile mücadele alanında çok ileri teknolojik yöntemler kullanmaya başladıklarının altını çizdi. Kayıt dışı elektrik kullanılmaması uyarısını yineleyen Bulut, “Kayıt dışı ile mücadelede kararlı olduğumuzu defalarca açıkladık. Kayıt dışı kullanıma karşı mücadelemiz, teknolojik olanakların da yardımıyla artarak devam ediyor. Ayrıca önleyici tedbirler almayı da sürdürüyoruz” dedi.

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