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Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 02.06.2020 17:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik ekibi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Dicle Elektrik arıza ekipleri, Silvan’da mağduriyet yaşanmaması için özverili bir şekilde çalışıyor.

Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik ekibi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Dicle Elektrik arıza ekipleri, Silvan’da mağduriyet yaşanmaması için özverili bir şekilde çalışıyor. Dicle Elektrik ekipleri, 30 köyün bağlı olduğu Meydan grup köy yolunda enerji hattında oluşan arızaya gidermek için anında müdahale ederek vatandaşların mağduriyetlerini kısa sürede giderdi. Vatandaşlar, arızanın kısa sürede giderilmesinden dolayı Dicle Elektrik ekiplerine teşekkür etti.

Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor

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