YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Dicle Elektrik korona virüs mesaisinde

Dicle Elektrik korona virüs mesaisinde

BATMAN HABERLERİ  | 26.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik yeni tip korona virüs salgınıyla etkin mücadele kapsamında müşterilerini ve çalışanlarını korumak amacıyla tedbirlerin kapsamını giderek genişletiyor.

Dicle Elektrik yeni tip korona virüs salgınıyla etkin mücadele kapsamında müşterilerini ve çalışanlarını korumak amacıyla tedbirlerin kapsamını giderek genişletiyor. Yeni uygulamayla hizmet merkezlerine gelen müşteri ve çalışanların vücut ısısı ölçülmeye başlandı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde alınan tedbirlere hızlı ve güçlü şekilde destek veren Dicle Elektrik tedbirlerini gün geçtikçe artırıyor. İlk etapta müşterilerin de kullandığı ödeme ve hizmet noktaları dahil tüm işyerleri ve hizmet araçlarını dezenfekte eden, yemekhanelerini kapatan, toplantıları iptal eden enerji şirketi, yeni tedbirler kapsamında hizmet binalarına giren tüm personel ve müşterilerin vücut ısısını ölçmeye başladı.

Gün boyu ateş ölçümü yapılıyor
Dicle Elektrik hizmet bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak İl Müdürlüklerinde özel eğitimli sağlık görevlileri sabah mesai başladıktan sonra hizmet binalarına giriş yapan herkesin vücut ısısını ölçmeye başladı. Dijital aletlerle yapılan ölçümler sırasında vücut ısısı normalin üzerinde çıkan personel derhal şirket doktoruna, müşteriler ise maske verilerek sağlık merkezine yönlendiriliyor. Ateş ölçümleri mesai süresince gün boyu aralıksız devam ediyor.

Ekipler dezenfekte tedbirleri alıyor
Ayrıca sorumluluk bölgesinde zorunlu olmayan planlı kesintilere son verilirken, gerekli durumlarda arıza, bakım ve onarım ekipleri virüs riskine karşı tüm koruyucu tedbirleri alarak müdahale ediyor.
Batman’ın Gercüş ilçesinde sayacı yandığı için elektriksiz kalan 77 yaşındaki Hasan Kaya isimli vatandaş, ilçe işletme yöneticiliğini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine hemen bir ekip koruyucu tedbirlerini alarak yaşlı adamın evine gönderildi. Gerekli onarımların ardından evin enerjisi yeniden verildi. DEDAŞ ekipleri, arızasını giderdikleri aboneye yanlarında getirdikleri dezenfektan malzemeden de bıraktı.
Dicle Elektrik İlçe İşletme Yöneticisi Gökhan Tan, müşterilerinden gelen bu tür talepleri en kısa sürede karşıladıklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, hastaneden kaçtı! Polis alarma geçti Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, hastaneden kaçtı! Polis alarma geçti
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Alkollü genç herkesi korkuttu

Alkollü genç herkesi korkuttu

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Batman Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:03
Öğle
12:26
İkindi
15:56
Akşam
18:40
Yatsı
19:56

Batman Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Derman Eczanesi
Gercus
İnal Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Batman'da husumetli aileleri barıştırmaya giden ve çıkan kavgada ağır yaralanan kişi öldü

Batman'da husumetli aileleri barıştırmaya giden ve çıkan kavgada ağır yaralanan kişi öldü

Cezaevi firarisi Batman’da yakalandı

Cezaevi firarisi Batman’da yakalandı

Sokak müzisyeni 3’üncü sınıf öğrencisine tablet sürprizi

Sokak müzisyeni 3’üncü sınıf öğrencisine tablet sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.