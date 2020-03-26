Dicle Elektrik korona virüs mesaisinde

Dicle Elektrik yeni tip korona virüs salgınıyla etkin mücadele kapsamında müşterilerini ve çalışanlarını korumak amacıyla tedbirlerin kapsamını giderek genişletiyor. Yeni uygulamayla hizmet merkezlerine gelen müşteri ve çalışanların vücut ısısı ölçülmeye başlandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde alınan tedbirlere hızlı ve güçlü şekilde destek veren Dicle Elektrik tedbirlerini gün geçtikçe artırıyor. İlk etapta müşterilerin de kullandığı ödeme ve hizmet noktaları dahil tüm işyerleri ve hizmet araçlarını dezenfekte eden, yemekhanelerini kapatan, toplantıları iptal eden enerji şirketi, yeni tedbirler kapsamında hizmet binalarına giren tüm personel ve müşterilerin vücut ısısını ölçmeye başladı.

Gün boyu ateş ölçümü yapılıyor

Dicle Elektrik hizmet bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak İl Müdürlüklerinde özel eğitimli sağlık görevlileri sabah mesai başladıktan sonra hizmet binalarına giriş yapan herkesin vücut ısısını ölçmeye başladı. Dijital aletlerle yapılan ölçümler sırasında vücut ısısı normalin üzerinde çıkan personel derhal şirket doktoruna, müşteriler ise maske verilerek sağlık merkezine yönlendiriliyor. Ateş ölçümleri mesai süresince gün boyu aralıksız devam ediyor.