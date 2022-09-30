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Dicle Elektrik yeni sezonda da Cizre Belediyespor'un forma sponsoru oldu

30.09.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dicle Elektrik yeni sezonda da Cizre Belediyespor'un forma sponsoru oldu

Dicle Elektrik yeni sezonda da Cizre Belediyespor'un forma sponsoru oldu

Dicle Elektrik ile erkek voleybol takımı Rams Global Cizre Belediyespor arasında geçen sezon yapılan forma sponsorluk anlaşmasının 2022-2023 sezonunda da devam etmesi kararı alındı.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, erkek voleybolunda Türkiye'yi Balkan Kupası'nda, Şırnak'ı Efeler Ligi'nde temsil eden Rams Global Cizre Belediyespor'un 2022-2023 sezonunda da forma sponsoru olundu.

Sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza törenine, Cizre Belediyespor Kulüp Başkan Vekili Mahmut Azizoğlu, Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas ve Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Tekin Türk ile davetliler katıldı.

Sponsorluk kapsamında Cizre Belediyespor, bu sezon Avrupa'da ve Türkiye'de çıkacağı tüm müsabakalarda üzerinde Dicle Elektrik logolu formayı giyecek.

Arvas, spora destek vermeyi görev olarak gördüklerini belirtti.

Cizre Belediyespor'a forma sponsoru olmanın büyük bir övünç kaynağı olduğunu dile getiren Arvas, şunları kaydetti:

"Voleybolcularımızın Cizre'de ve Türkiye'nin dört bir yanında logomuzu taşımaları bizlere büyük mutluluk verecek. Bölgemizin en büyük ekonomik gücü olarak spora, eğitime, kültüre ve sanata destek vermeyi görev olarak görüyoruz. Cizre Belediyespor'a olan desteğimiz forma sponsorluğunun ötesinde farklı alanları da kapsayacak."

Azizoğlu ise emeği geçenlere teşekkür ederek, voleybol takımının geçen yıl ülkenin en üst ligi olan Efeler Ligi'ne yükseldiğini anımsatarak, bu başarının devam edeceğini aktardı.

Takımın önemli başarılara imza attığını aktaran Azizoğlu, "Takımımız Kosova ve Moldova'nın temsilcileri ile oynadığı maçlarda Balkan şampiyonu oldu. Bu mücadelemizde bize inanan ve yanımızda olan tüm sponsorlarımız, taraftarlarımız ve halkımız bize güç verdi. Hem geçen yıl hem de bu yıl elini taşın altına koyarak yanımızda olan ve bizimle sponsorluk anlaşması yapan Dicle Elektrik yöneticilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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