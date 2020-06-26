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Dicle Elektrik’te üç il müdürlüğünde görev değişikliği yapıldı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 26.06.2020 19:19 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik Dağıtım şirketi tarafından Siirt, Batman ve Şırnak il müdürlüklerinde görev değişiklikleri yapıldı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz 2015 tarihinden beri Batman İl Müdürü olarak görev yapan Yusuf Berus, Siirt İl Müdürlüğü görevine, 2 Eylül 2013 tarihinden beri Siirt İl Müdürü olarak görev yapan Naci Obut, Batman İl Müdürlüğü görevine getirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım şirketi tarafından Siirt, Batman ve Şırnak il müdürlüklerinde görev değişiklikleri yapıldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz 2015 tarihinden beri Batman İl Müdürü olarak görev yapan Yusuf Berus, Siirt İl Müdürlüğü görevine, 2 Eylül 2013 tarihinden beri Siirt İl Müdürü olarak görev yapan Naci Obut, Batman İl Müdürlüğü görevine getirildi. Şırnak İl Müdürlüğü görevine ise Tekin Türk getirildi. 2 Ekim 2013 tarihinden beri şirket bünyesinde farklı kademelerde çalışan Tekin Türk son olarak, Arıza Onarım Bakım Müdürü olarak görev yapıyordu.
Şirket açıklamasında, yapılan görev değişiklikleriyle elektrik dağıtımı alanındaki bilgi ve tecrübenin iller arasında paylaşılmasının hedeflendiği bildirildi.

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