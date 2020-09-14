Dicle Elektrik’ten 79 yaşındaki vatandaşa evinde hizmet

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, sağlık sorunları olan 79 yaşındaki vatandaşın abonelik işlemleri Dicle Elektrik tarafından evine gidilerek gerçekleştirildi.

Dicle Elektrik hizmet bölgesindeki yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların elektrik aboneliği ile ilgili her türlü işlemlerini hizmet merkezlerine gitmelerine gerek kalmadan evlerine giderek gerçekleştirmeye devam ediyor. Mazıdağı ilçesi Şanlı köyü kırsalında yaşayan 79 yaşındaki Oti Aksın isimli vatandaş yeni yaptırdığı evi için abonelik sözleşmesi yapmak istedi. Dicle Elektrik’e çağrı merkezi üzerinden ulaşan Aksın, yaşlı ve hasta olduğunu evden çıkamadığını görevlilere iletti. Bunun üzerine Dicle Elektrik Müşteri Hizmet Merkezi görevlileri kısa sürede ilk bağlantı anlaşması için gerekli hazırlıkları yaparak Oti Aksin’in yaşadığı köye gitti.

Salgına karşı tüm tedbirler alındı

Pandemi sebebiyle maske, mesafe, siperlik ve eldiven gibi tüm tedbirleri özenle alarak yaşlı vatandaşın yanına giden Dicle Elektrik görevlisi, Oti Aksin’e dağıtım bağlantı anlaşmasını hasta yatağında imzalattı. Anlaşmayı imzaladıktan sonra diğer görevliler de Aksin’in evine elektrik sayacı bağladı. Diğer prosedürlerin de tamamlanmasının ardından yaşlı adamın evine enerji verildi.

Yatağından dahi kalkmadan abonelik işlemlerini tamamlayan ve evine elektriği bağlanan 79 yaşındaki Oti Aksin, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek görevlilere teşekkür etti.

