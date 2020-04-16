Dicle Elektrik’ten büyük abonelere önemli uyarı

Korona virüs salgını ile mücadele edilen bugünlerde, sorumluluk bölgesindeki mesken ve küçük esnafa elektrik tedariğinde her türlü kolaylığı sunan Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (DEPSAŞ), mesken ve küçük esnafa uygulanan istisnalara dahil olmayan abone grubunu borçlarını ödemeleri konusunda uyardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tavsiyesi doğrultusunda, ödeme güçlüğü yaşayan mesken ve küçük esnaf için kesme işlemi yapmadan ek ödeme süresi veren DEPSAŞ, diğer taraftan, abonelerinin sağlığını korumak için hem kendi şirket web sitesinden hem de bankalar üzerinden, kredi kartı dahil elektronik ödeme imkanı da sunuyor. Dayanışmanın bir gereği olarak gösterilen tüm bu kolaylıkların, ticari faaliyetlerini aktif olarak sürdüren ve çok daha güçlü sermaye yapılarına sahip bazı büyük ölçekli ticarethane ve sanayi aboneleri tarafından suistimal edilmekte olduğunu belirten DEPSAŞ, mesken ve küçük esnafa uygulanan istisnalara dahil olmayan bu abone grubunu, borçlarını ödemeleri konusunda uyardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınına karşı bir dizi tedbir alırken, yaşanan bu süreçte faturası toplamda bin lira ve altında olan meskenler ile ilgili küçük esnaftan ödeme yapamayanlar için kesme işlemi yapmadan ödeme için ek süre verilmesi ve gerekirse taksitlendirme gibi kolaylıkların sağlanması için elektrik perakende satış şirketlerine tavsiyede bulundu.