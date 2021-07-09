Dicle Elektrik'ten çalışanlarına yönelik saldırılara ilişkin açıklama:

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Şanlıurfa ve Mardin'de borcunu ödemediği halde elektrik kesintilerine direnç gösteren grupların saha çalışanlarına saldırdığı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, yapılan kesintilerin yıllardır biriken ve Şanlıurfa ve Mardin'de toplamı 4,8 milyar lirayı geçen ödenmeyen faturalar sebebiyle olduğunu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Uzun yıllardır biriken milyarlarca liralık elektrik borçlarını ödemeye yanaşmayan bazı kesimler, son dönemde çalışanlarımıza ve kolluk kuvvetlerine karşı mukavemetlerini şiddet boyutuna taşımış durumdadır. Bize ve kolluk kuvvetlerine gösterdikleri mesnetsiz şiddetin de ötesinde, aynı kesimler sosyal medya üzerinden organize dezenformasyon kampanyalarıyla şirketimizi karalamaya ve kendilerini mağdur göstermeye çalışmaktadır. Tüm engelleme ve saldırılara rağmen, borcunu ödemeyen ve ahlaksız yöntemleri tercih eden bu kesimlere karşı geri adım atılmayacaktır. Şirketimiz bir taraftan kamu sorumluluğu ile borçlarını düzenli ödeyen abonelerine hizmet götürmeye devam ederken, öte taraftan bu kriminal girişimlere karşı hukuki ve adli tüm imkanlarını seferber etmeye devam edecektir."
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