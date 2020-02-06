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Dicle Elektrik’ten depremden etkilenen vatandaşlara gıda desteği

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.02.2020 09:47 | Son Güncelleme

Güneydoğu illerine enerji dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, bölge halkına zor günlerinde el uzatmayı sürdürüyor.

Güneydoğu illerine enerji dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, bölge halkına zor günlerinde el uzatmayı sürdürüyor. Enerji şirketi, Elazığ merkezli yaşanan depremde zarar gören Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesindeki 250 aileye gıda paketleri dağıttı.
Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremden çevre il ve ilçeler gibi Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi de etkilendi. Birçok evde hasara sebep olan deprem sonrasında depremzedelerin yardımına koşan kurumlar arasında Dicle Elektrik de vardı. Enerji şirketi, 250 koli gıda maddesini kamyonlarla ilçeye ulaştırıldı. İçerisinde temel gıda ihtiyaçları bulunan paketler, yetkililerin gözetiminde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

“Halkımızın yanındayız”
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, depremin yaşandığı ilk andan beri kurtarma ve yardım çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Bölgenin en büyük özel sektör şirketi olarak iyi günde olduğu gibi kötü günde de halkımızın yanındayız” dedi.

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