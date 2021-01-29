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Dicle Elektrik’ten hasta çocuklara moral ziyareti

29.01.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezi yöneticileri, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ile yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi.Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezi yöneticileri, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ile yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören hasta çocukları ziyaret ederek “Enerjik Hikayeler” isimli çocuk kitapçığı ve oyuncak hediye etti.

Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezi yöneticileri, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ile yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi.
Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezi yöneticileri, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ile yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören hasta çocukları ziyaret ederek “Enerjik Hikayeler” isimli çocuk kitapçığı ve oyuncak hediye etti. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır, Tarımsal Sulama Müdürü Şeref Korhan ve Müşteri Memnuniyeti Merkezi Yöneticisi Serdar Demircan’dan oluşan yöneticiler, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek Hastane Başhekimi Dr. Muhammed Asena’yı ziyaret etti. Yöneticiler beraberlerinde getirdikleri 500 adet çocuk kitabıyla oyuncakları burada görevlilere teslim etti.

“Sosyal projelerimize devam edeceğiz”
Başhekim Dr. Asena’nın eşlik ettiği yöneticiler, hastanenin Çocuk Hastalıkları Bölümüne geçti. Burada yatarak tedavi gören çocukları tek tek ziyaret ederek kitap ve oyuncaklarını dağıttı. Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır, çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerine öncelik verdiklerine dikkat çekerek, “Çocuklar sadece kendi ailelerinin değil hepimizin göz bebeği. Onların bir gülüşü her şeye değer. Doktorlarımız, tedavi sürecinde morallerinin yüksek olmasının çok önemli olduğunu söylüyorlar. Biz de çocuklarımıza bir parça moral vermeyi hedefledik” dedi.

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