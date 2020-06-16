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Dicle Elektrik’ten inşaatçılara mesafe uyarısı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.06.2020 11:40 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde devam eden inşaatlarda enerji nakil hatlarına ve elektrik direklerine yönetmeliklerde belirlenen mesafenin korunmasının hayati önem taşıdığını bildirdi.Son zamanlarda değişik mecralarda yer alan haber ve görüntülerde, enerji nakil hatlarıyla elektrik direklerinin sonradan konutlara yapışık biçimde yerleştirildiğinin görülmesi üzerine, Dicle Elektrik’ten inşaatçılara uyarı geldi.

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde devam eden inşaatlarda enerji nakil hatlarına ve elektrik direklerine yönetmeliklerde belirlenen mesafenin korunmasının hayati önem taşıdığını bildirdi.
Son zamanlarda değişik mecralarda yer alan haber ve görüntülerde, enerji nakil hatlarıyla elektrik direklerinin sonradan konutlara yapışık biçimde yerleştirildiğinin görülmesi üzerine, Dicle Elektrik’ten inşaatçılara uyarı geldi. Şirketten yapılan açıklamada, elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde belirtilen yasal güvenlik mesafelerine uyulmasının önemine değinilirken, Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde devam eden inşaatlardaki yanlış uygulamalara dikkat çekildi.
Yönetmeliğe uyulması istendi
Dicle Elektrik’ten yapılan yazılı açıklama, “Son dönemde devam eden inşaat çalışmaları sırasında ekiplerimiz yönetmelikte belirtilen yasal güvenlik mesafelerine uyulmadığını ve son derece tehlikeli uygulamaların gerçekleştiğini belirlemiştir. Tedbir alınması için yerel yönetimlerle de paylaştığımız bu tespitlerimizde, yönetmelikte belirlenen mesafelerin ihlal edilerek, adeta insan hayatının hiçe sayıldığı belirlenmiştir.Elektrik direği iletkenlerinin gerilim seviyelerine göre, yapılara en fazla yaklaşabileceği yatay ve düşey mesafeler yönetmeliklerde belirtilmiştir. Bu mesafeler normal şartlar altında güvenli mesafelerdir. Ancak inşaat, tadilat ve kat çıkma gibi durumlarda zaman zaman güvenlik mesafesi önemli ölçüde ihlal edilebilmekte, bunun sonucunda hayati tehlike oluşturmak istenmeyen kazalar yaşanabilmektedir”denildi.
Açıklamada, inşaatlara malzeme çekilmesi sırasında iletim hatlarına temas riski bulunduğu belirtilerek, herhangi bir kaza yaşanmaması için Dicle Elektrik’e başvurularak enerji kesme talebinde bulunulması da istendi.

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