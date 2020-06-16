YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Dicle Elektrik’ten inşaatçılara mesafe uyarısı

Dicle Elektrik’ten inşaatçılara mesafe uyarısı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.06.2020 13:41 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde devam eden inşaatlarda enerji nakil hatlarına ve elektrik direklerine yönetmeliklerde belirlenen mesafenin korunmasının hayati önem taşıdığını bildirdi.Son zamanlarda değişik mecralarda yer alan haber ve görüntülerde, enerji nakil hatlarıyla elektrik direklerinin sonradan konutlara yapışık biçimde yerleştirildiğinin görülmesi üzerine, Dicle Elektrik’ten inşaatçılara uyarı geldi.

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde devam eden inşaatlarda enerji nakil hatlarına ve elektrik direklerine yönetmeliklerde belirlenen mesafenin korunmasının hayati önem taşıdığını bildirdi.
Son zamanlarda değişik mecralarda yer alan haber ve görüntülerde, enerji nakil hatlarıyla elektrik direklerinin sonradan konutlara yapışık biçimde yerleştirildiğinin görülmesi üzerine, Dicle Elektrik’ten inşaatçılara uyarı geldi. Şirketten yapılan açıklamada, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilen yasal güvenlik mesafelerine uyulmasının önemine değinilirken, Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde devam eden inşaatlardaki yanlış uygulamalara dikkat çekildi.

Yönetmeliğe uyulması istendi
Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, “Yönetmeliklere uyulmaksızın elektrik iletim hatlarına yapılan yanlış müdahalelerden veya ihmallerden dolayı ülkenin her yerinde olduğu gibi sorumluluk bölgemizde de istenmeyen kazalar yaşanabilmektedir. Son dönemde devam eden inşaat çalışmaları sırasında ekiplerimiz yönetmelikte belirtilen yasal güvenlik mesafelerine uyulmadığını ve son derece tehlikeli uygulamaların gerçekleştiğini belirlemiştir. Tedbir alınması için yerel yönetimlerle de paylaştığımız bu tespitlerimizde, yönetmelikte belirlenen mesafelerin ihlal edilerek, adeta insan hayatının hiçe sayıldığı belirlenmiştir. Elektrik direği iletkenlerinin gerilim seviyelerine göre, yapılara en fazla yaklaşabileceği yatay ve düşey mesafeler yönetmeliklerde belirtilmiştir. Bu mesafeler normal şartlar altında güvenli mesafelerdir. Ancak inşaat, tadilat ve kat çıkma gibi durumlarda zaman zaman güvenlik mesafesi önemli ölçüde ihlal edilebilmekte, bunun sonucunda hayati tehlike yaratabilecek istenmeyen kazalar yaşanabilmektedir" denildi.
Açıklamada, inşaatlara malzeme çekilmesi sırasında iletim hatlarına temas riski bulunduğu belirtilerek, herhangi bir kaza yaşanmaması için Dicle Elektrik’e başvurularak enerji kesme talebinde bulunulması da istendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat! Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat!
PARTNER İlk başta anlaşılmıyor! İlk başta anlaşılmıyor!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:01
Sabah
04:49
Öğle
12:25
İkindi
16:18
Akşam
19:50
Yatsı
21:31

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Silvan’da 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Silvan’da 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

Diyarbakır OSB'de 5'inci etap sevinci

Büyükşehir Belediyesi kazalara neden olan kavşakta çalışma başlattı

Büyükşehir Belediyesi kazalara neden olan kavşakta çalışma başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.