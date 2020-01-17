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  4. Dicle Elektrik’ten minik öğrencilere karne hediyesi

Dicle Elektrik’ten minik öğrencilere karne hediyesi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

Dağıtım bölgesindeki illerde sosyal sorumluluk çalışmalarından geri durmayan Dicle Elektrik, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci yılının sona ermesi nedeniyle ziyaret ettiği ilkokulda okumakta olan öğrencilere karne hediyesi olarak bot ve mont dağıttı.Merkez Sur ilçesine bağlı Karaçalı İlkokulu’na Kaymakam Abdullah Çiftçi ve şirket yöneticileri ile giden Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Dağıtım bölgesindeki illerde sosyal sorumluluk çalışmalarından geri durmayan Dicle Elektrik, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci yılının sona ermesi nedeniyle ziyaret ettiği ilkokulda okumakta olan öğrencilere karne hediyesi olarak bot ve mont dağıttı.
Merkez Sur ilçesine bağlı Karaçalı İlkokulu’na Kaymakam Abdullah Çiftçi ve şirket yöneticileri ile giden Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Karagüzel ve Kaymakam Çiftçi, önce öğrencilere karnelerini dağıttı. Ardından Dicle Elektrik çalışanları tarafından yardım amacıyla toplanan çocuk botları ile şirket yönetimi tarafından gönderilen 116 çift bot ve mont karne hediyesi olarak miniklere dağıtıldı.
Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, bazı öğrencilere montlarını elleri ile giydirirken, çocukların sevinci yüzlerine yansıdı.

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