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Dicle HEM maskeden sonra siper ve bone de üretmeye başladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.04.2020 13:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde korona virüs salgınına karşı bir süre önce atölyelerinde maske üreten Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yüz koruyucu siper ve bone de yapmaya başladı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını önlemleri kapsamında Dicle Halk Eğitim Merkezinde bir süre önce maske üretilmeye başlanmıştı.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde korona virüs salgınına karşı bir süre önce atölyelerinde maske üreten Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yüz koruyucu siper ve bone de yapmaya başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını önlemleri kapsamında Dicle Halk Eğitim Merkezinde bir süre önce maske üretilmeye başlanmıştı. Merkez bu sefer de yüz koruyucu maske ve bone üretmeye başladı. Konu ile ilgili bilgi veren Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla çeşitli tedbirler aldıklarını söyledi. Kaymakam Demirçin, "Bu tedbirlerden biri de, ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarımızda görev yapan personel ile vatandaşlarımızın maske, bone ve koruyucu siper gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Halk Eğitim Merkezimizde gönül vatandaşlarımızın desteğiyle üretime başladık. Dicle Kaymakamlığı olarak bu gibi dayanışma içeren vatandaşlarımızın gönüllü girişimlerine her zaman destek vermeye hazırız. Büyük bir dayanışma örneği gösteren gönüllü vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şu anda 11 gönüllü kadının Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde maskeyle birlikte, siper ve bone üretiyor" dedi.
Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin’inin öncülüğünde kaymakamlığın destekleriyle korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla atölyelerde maskeden sonra koruyucu siper ve bone üretmeye başladıklarını belirten Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Sabır, "İlçemizde görev yapan öncelikle sağlık çalışanları olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan personele ve esnafımıza ürettiğimiz maskelerden ücretsiz olarak dağıttık. Salgın süresince ilçemizde görev yapan tüm kamu personeline yetecek şekilde üretim yapmaya çalışıyoruz. Günde 300 adetle başladığımız maske üretim sayısını şu anda bin adete çıkardık. Dicle halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak bugüne kadar 5 bin adet maske ürettik. Hedefimiz 50 bin maske, 5 bin koruyucu siper, 5 bin bone üretmektir" diye konuştu.

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